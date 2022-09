Menschen, 14. September 2022

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Mag. Christa-Maria Kirchner aus Salzburg feierte heute ihren 98. Geburtstag.



Elfriede Gabriel aus Anthering feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Andreas Robitza aus Maria Schmolln, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Auszeichnung

Bgm. Harald Preuner hat am Dienstag dem früheren Direktor des Hauses der Natur, Norbert Winding (65), das Stadtsiegel in Gold überreicht. Winding (im Bild mit seiner Frau Irmgard Denifl) bezeichnete die Liebe zur Natur einmal als sein "Lebenselixier". Aus der Laudatio von Preuner: "Du hast als Teilzeitbeschäftigter - neben der eigenen Firma - im Haus der Natur angefangen und bist bis zum Direktor aufgestiegen. Gratulation! Daneben hast Du mehr als 170 Publikationen verfasst und dich massiv für die Vega-Sternwarte am Haunsberg eingesetzt, die toll geworden ist!"