Menschen, 14. und 15. August 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Monika Weiß, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute ihren 75. Geburtstag.



SONNTAG

Rosa Promok, Ausschussmitglied beim Pensionistenverband, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Franz Hölzl sen. aus Großgmain, Austragbauer am Vorderstangergut, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Nikolaus Unterholzer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag sein 70. Lebensjahr.