Menschen, 14. und 15. November 2020

SAMSTAG

Sofia Kolig aus Zell am See feiert heute bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag.

Seinen 90. Geburtstag feiert heute Rudolf Leitner, ehem. selbstständiger Einzelhandelskaufmann aus Salzburg.

Karl Neumann, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

OAR Alfred Singer aus Plainfeld (Lacknerwinkel) feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Ottilie Hödlmoser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet heute, Samstag,

ihr 75. Lebensjahr.

Erich Mitterberger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute die Vollendung seines 75. Lebensjahr.

Hilda Streller, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag: Hilda Eckl (86), Juliana Moser (77), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Hermann Tiefenthaler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

P. Willi Klein CPPS, Mitglied des Kolleg St. Josef, vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

GR Mag. Joachim Josef Selka CM, Pfarrer in Lamprechtshausen, ehem. Stadtpfarrer in Salzburg-Herrnau, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Hubert Blaickner (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



