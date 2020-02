Menschen, 15./16. Februar

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Hermine Pawel feierte am Donnerstag in Salzburg ihren 103. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feierte Dolores Kössler in St. Michael in einem beschwingtem Rahmen. Die Jubilarin ist als Tanzlehrerin bekannt und brachte vielen Lungauern das Tanzen bei.

SAMSTAG

Flora Stremnitzer aus Stuhlfelden feiert heute, Samstag, ihren 95. Geburtstag.

Martina Pötzelsberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Angelika Ursula Krill, Schriftführerin/Stockschützin des ESV-Niederalm, feiert heute, Samstag, ihren 65. Geburtstag.

SONNTAG

Die SN gratulieren zum Geburtstag am Sonntag: Mag. Siegfried Mitterdorfer (78), Bürgermeister-Stellvertreter der Stadt Salzburg a. D.; Martha Savic (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Karl Moosleitner aus Breitenlohe bei Michaelbeuern feiert am Sonntag den 90. Geburtstag.

Christine Strasser aus Thalgau feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Frieda Schmutzenhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Ludmilla Gruber, Obfrau des Seniorenbunds Grödig, des Sozialkreises und des Kirchenchors Grödig, feiert den 70. Geburtstag.

Anton Furtlehner, Bewohner der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, wird am Sonntag 60 Jahre alt.

Sponsion

Elisabeth Mehlhart wurde der Titel Mag. iur. von der Universität Wien verliehen.

Spende

Hannah Kohlweg, Elisabeth Rohr und Julia Astl, Schülerinnen der HBLW Saalfelden, sammelten - motiviert durch das Thema ihrer Diplomarbeit "Leukämie bei Kindern" - 800 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Berger Feinste Confiserie unterstützte die Aktion. Jeder Spender erhielt eine Praline.



Quelle: SN