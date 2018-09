Menschen, 15./16. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Karl Blaha, Gründungsmitglied der Lebenshilfe Salzburg, Mitglied im Blindenverband Salzburg und langjähriger begeisterter Blasmusiker, feierte kürzlich in Bürmoos seinen 80. Geburtstag.

SAMSTAG

Kurt Walchhofer, langjähriger Amtsleiter der Gemeinde Anif, feiert heute, Samstag, seinen 70. Geburtstag.

Reinhard Waschl, ehemaliger Leiter der Werbezentrale Salzburg und Landesstellenleiter i. R. der Fa. Ankünder, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Gerhard Dorfer, Speditionsangestellter in Pension und ehemaliger Torhüter verschiedener Salzburger Fußballvereine, feiert diesen Samstag in Salzburg seinen 75. Geburtstag.

Hildegard Brunnauer, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Silvia Martina Wöss, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Susanne Kaltenegger-Müller, Mitarbeiterin der UK für Psychiatrie und Psychotherapie der Christian Doppler Klinik, feiert heute ihren 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Mag. Hilde Eisl (63), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg, Erika Illinger (76), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Elisabeth Krögner aus Oberndorf vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Franz Staffl, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag ihren Geburtstag: Josef Katzlberger (79), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgrupp Grödig, Franz Soriat (78) in Hallwang-Mayrwies; Halida Trippolt (66), Mitglied des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Jubiläum

Die gebürtigen Stadt Salzburger Ernestine und Hermann Hauch feiern heute im Kreise der Familie ihre diamantene Hochzeit. Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren.

Quelle: SN