Menschen, 15. April 2021

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Spende

Geburtstage

Klaus Portenkirchner, Polizeibeamter, SPÖ-Bürgermeister von Dienten und Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Klaus Portenkirchner ist seit 2013 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde.

Roland Seitlinger, Betriebsratsvorsitzender-Stv. des Angestelltenbetriebsrats in der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Peter Honauer (77) und Rupert Schrofner (75), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Hof.

SPENDE

Die Jungbauernfamilie vom Bischofbauer-Hof in Seekirchen sammelte in der Fastenzeit rund 1200 Euro an Eiergeld. Je 600 Euro wurden kürzlich von Nadine Dietzinger und Josef Haberl an die Sozialinitiativen Griechenlandhilfe und Gambia-Sponsoring übergeben. Ein Hilfsbus wird in den nächsten Tagen Hausrat und Lebensmittel nach Griechenland transportieren und in Gambia wird ein Hühnerstall mit einhundert Hühnern errichtet werden, der einer Familie den Lebensunterhalt sichert. Die Salzburger Bauernfamilie war überrascht, dass die Aktion so guten Anklang fand. "Es ist schön, etwas aus Dankbarkeit zurückzugeben", sagte die Bäuerin bei der Spendenübergabe. Im Bild von links nach rechts: Brigitte Edlinger und Erwin Schrümpf (Griechenlandhilfe), Nadine Dietzinger und Josef Haberland vom Bischofbauer-Hof sowie Anton Wintersteller vom Gambia-Sponsoring.