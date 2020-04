Menschen, 15. April

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Burgi Berger, Reiterbäurin aus Wals, feiert heute Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

Herbert Aspetzberger, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Strawalchen, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

KR Dr. P. Gottfried Glaßner OSB feiert heute in Salzburg seinen 70. Geburtstag.

Die "SN" gratulieren ferner:

Marianne Kröll (92), Wald/Pzg.; Johanna Romeder (96), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum; Peter Honauer (76), Rupert Schrofner (74), beide Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.



Quelle: SN