Menschen, 15. Jänner

Geburtstage

Agnes Thurner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute, Mittwoch, ihr 95. Lebensjahr.

Maria Wimmer feiert heute in Leopoldskron-Moos ihren 90. Geburtstag.

Kurt Domany aus Salzburg feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Theresia Schinagl, langjährige Mitarbeiterin beim Konsum/Spar, Straßwalchen, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Johann Ramsauer (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Rosmarie Webersdorfer (62), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

Waltraud Amoser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feierte kürzlich ihren 75. Geburtstag.

Sponsion

Carina Kals spondiert heute an der Naturwissenschaftlichen Universität Salzburg zum MSc in Molekularbiologie (mit Auszeichnung).



