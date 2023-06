Menschen, 15. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Matura, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstage

Wolfgang Gmachl, Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg von 1988 bis 2006, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Gmachl war Abgeordneter zum Salzburger Landtag und Aufsichtsratsvorsitzender der Fachhochschule Salzburg. Zudem ist er Mitbegründer des Management Club Salzburg. Wolfgang Gmachl ist Träger des Großen Ehrenzeichens des Landes und Ehrenprofessor der Fachhochschule.

Friedrich Preschl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Matura

Ausbildungszentrum St. Josef:

Ausgezeichnete Erfolge: Daniela Grgic, Aurora Hofmarcher;

gute Erfolge: Zoha Awan, Elena Ebner, Daisy Jin, Fatimanur Ilerisoy, Lea Thalbauer.

Auszeichnung

Am 1. Juni feierte Anton Bucek seinen 75. Geburtstag. Jiri Sitler, tschechischer Botschafter in Wien, lud den Jubilar zu einem Geburtstagsessen in die Botschaft. Dabei erhielt Bucek das Verdienstkreuz für Verdienste um die tschechische Wirtschaft. Der Hintergrund: Bucek ist seit mehr als sechs Jahren Repräsentant der Marke Tatra Trucks für den Öffentlichen Bereich und die Landesverteidigung - im Auftrag der Tschann Nutzfahrzeuge GmbH mit Sitz in Salzburg.