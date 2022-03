Menschen, 15. März 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Franz Hasenöhrl, ehemaliger Reischlbauer in Wals-Gois, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der passionierte Weidmann hat verschiedene Funktionen in der Gemeindejagd ausgeübt. Sein Wirken für den Brauch des Aperschnalzens wurde durch Verleihung des Verdienstzeichens des Landes Salzburg offiziell gewürdigt.

Gertrude D'Ambros, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.