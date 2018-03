Menschen, 15. März

Geburten, Geburtstage, Ehrungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Johanna Gottfried, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Ing. Ernst Schumi aus Großgmain, ehem. Kfz-Händler aus Salzburg und Ehrenmitglied der Kärntner Landmannschaft, feiert heute den 88. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Franz Azetmüller (74), Grödig; Regierungsrat Wilhelm Wörgötter (68), Zell am See; Dr. Johann Sprinz (67), praktischer Arzt in Grödig; Gertrude D'Ambros (66), Gerhard Juen (58), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.





Ehrungen

Bei der Weihnachtsfeier 2017 der Dienststelle Mattsee des Roten Kreuzes/Landesverband Salzburg wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Das Ehrenzeichen des Österr. Roten Kreuz des Landesverbands Salzburg in Bronze erhielten die Bürgermeister René Kuel (Mattsee), Peter Altendorfer (Seeham) und Dr. Josef Guggenberger (Berndorf), weiters Hauptbrandinsp. Herbert Rehrl und Oberbrandinsp. Lorenz Zehetgruber (beide FFW Mattsee).

Die Verdienstmedaille Bronze für besondere Leistungen im Roten Kreuz erhielten Michael Blechinger (Thalgau), Thomas Stasny (Seekirchen) und Peter Wallner (Schleedorf).

Die Verdienstmedaille Silber für besondere Leistungen im Roten Kreuz erhielten Manfred Neuhofer (Mattsee), Julia Riedl (Mattsee), Michael Mastnak (Obertrum), Elisabeth Grabner (Mattsee), Roswitha Kaar (Seekirchen), Wolfgang Wieder (Obertrum).

Das Verdienstzeichen des Österr. Roten Kreuz Landesverband Salzburg Stufe III erhielten Josef Plattner (Mattsee) und Helmut Melitzer (Palting).

Weiters wurde die Funktion von Abteilungskommandant-Stellvertreter Helmut Melitzer an Roswitha Kaar übergeben.



