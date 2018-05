Menschen, 15. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Heute, Dienstag, feiert die Saalbacher Autorin Antonia Dullnig ihren 90. Geburtstag. Sie wurde in Leogang geboren. Von 1947 bis 1951 war sie Lehrerin an der Volksschule in Piesendorf, von 1951 bis 1984 Lehrerin an der Volksschule in Saalbach. Nach dem Übertritt in den Ruhestand begann ihre schriftstellerische Tätigkeit mit zahlreichen Veröffentlichungen, darunter Gedichtbände oder Erzählungen über ihre Heimat, den Pinzgau.

Hans Voithofer ("Torlehen") aus Stuhlfelden feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Siegfried Berger, Vorstandsmitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Nitz (89), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Viktor Kerschbaumer (57), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Johanna Weiß aus Bad Vigaun feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag.





Jubiläum

Veronika und Erich Moser aus Bad Vigaun feierten vor Kurzem das Jubiläum der goldenen Hochzeit.









(SN)