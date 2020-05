Menschen, 15. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Übergabe und Todesfälle

Geburtstage

Domkapitular Mag. Tobias Giglmayr, Mitglied des Konsistorium und Pfarrprovisor in Koppl, vollendet heute, Freitag, sein 60. Lebensjahr.

Karl Lamprecht, Salzburg-Heuberg, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Nitz (91), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Siegfried Berger (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, Stadt Salzburg.

Jubiläen

Notburga und Matthäus Gastager aus Wals-Siezenheim (Ortsteil Himmelreich) feierten vor Kurzem das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.

Ingrid und Otmar Ellensohn aus der Stadt Salzburg feiern heute ihre goldene Hochzeit.

Übergabe

Am Montag startet in Volksschulen, NMS, AHS (Unterstufe), Sonderschulen und Deutschförderklassen der Unterricht im Schichtsystem. Zu den Hygieneauflagen zählt unter anderem eine Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude. Das Land stattet die Lehrerinnen und Lehrer mit Masken aus. "Pro Lehrkraft werden zwei Stück zur Verfügung gestellt", sagt Landesrätin Maria Hutter. Sie lobt den Einsatz der Feuerwehr bei der Verteilung der 10.000 Stück. "Bei 285 Schulstandorten ist das eine logistische Meisterleistung, für die ich jedenfalls die Note Sehr gut vergeben würde." Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker: "Der Landesfeuerwehrverband hat die Masken auf Stützpunkte in den Bezirken aufgeteilt. Die Ortsfeuerwehren haben die Lieferungen an die Schulstandorte übernommen."



