Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Regierungsrat Josef Wohlmacher, ehemaliger Amtsleiter des Postamts Bad Gastein und langjähriger Skiclub-Funktionär, feiert heute seinen 97. Geburtstag in Bad Gastein.

Hubert Blaickner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 70. Geburtstag.