Menschen, 15. November

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Hermann Tiefenthaler (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Albert Hubbauer, wohnhaft in Salzburg, feiert heute, Freitag, seinen 90. Geburtstag.

Ingrid Holzinger feiert heute in Hallein-Rif ihren 85. Geburtstag.

Seinen 80. Geburtstag feierte vor Kurzem in Stuhlfelden Franz Bachmayer.

Jubiläen

Elisabeth und Josef Zehner aus Unternberg feiern heute, Freitag, ihre goldene Hochzeit.

GR P. Emmeram Stacheder OFM, Diözesanrichter des Metropolitan- und Diözesangerichts, ehem. Krankenhaus-Seelsorger bei den Barmherzigen Brüdern, feiert heute sein 40-Jahr-Weihejubiläum.



