Menschen, 15. September 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Ehrung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

GR Mag. Bernhard Rohrmoser, Pfarrer in Mariapfarr sowie Dechantstellvertreter von Tamsweg und Landeskurat für den Bergrettungsdienst Salzburg, vollendete am Montag sein 70. Lebensjahr.

Walter Freiberger, Ehrenbürger und Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel von 2004 bis 2014 (SPÖ), feiert heute, Mittwoch, seinen 70. Geburtstag.

Jubiläum

In Bad Gastein feiern heute Regierungsrat Josef und Elisabeth Wohlmacher ihr 65-Jahr- Ehejubiläum (eiserne Hochzeit).

Ehrung

Beim Bezirksjägertag 2021 in Saalfelden, der kürzlich stattfand, wurden verdiente Mitglieder geehrt. Den Ehrenbruch in Gold erhielt Anton Lederer, den Ehrenbruch in Silber durften Gerhard Schaffer, Christoph Burgstaller und Franz Mayr entgegennehmen. Mit dem Ehrenbruch in Bronze wurden Peter Hofer, Alois Hofer und Josef Gandler ausgezeichnet.

David Pichler, Gerhard Schaffer und Günther Althuber wurden für ihre Verdienste als Hundeführer geehrt.