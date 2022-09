Menschen, 15. September 2022

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburtstag

Walter Gruber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Donnerstag, seinen 75. Geburtstag.

Spende

Der Scheffauer Metallart-Künstler Martin Rehrl hatte sich vorgenommen, bis zu seinem 25. Geburtstag 50.000 Euro an Spendengeldern für den guten Zweck zusammenzutragen. Und das ist ihm gelungen: Bei der feierlichen Vernissage zu seiner aktuellen Ausstellung "Aquaria" im Waldbad Anif überreichte Rehrl Mitte Juli jeweils einen kunstvoll gestalteten Gutschein über 25.000 Euro an Dominik Steinbichler von der Salzburger Kinderkrebshilfe und an Anita Gerhardter von der "Wings for Life"-Stiftung.