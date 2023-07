Menschen, 15. und 16. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Mathias Dygruber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feierte gestern, Freitag, seinen 75. Geburtstag.

Hermann Jeckl aus Salzburg feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Jubiläum

Mag. Angelika und Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart, Neumarkt am Wallersee, feierten Ende Juni ihre goldene Hochzeit. Gleichzeitig beging Weichhart das goldene Doktorjubiläum. Mit dem Thema "Wohnsitzpräferenzen im Raum Salzburg" habilitierte er sich 1985 an der Universität Salzburg. Der Jubilar war Dozent am Geografischen Institut der Universität Salzburg sowie Professor für Humangeografie an der Universität Wien und von 1992 bis 2004 Vorstandsvorsitzender des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen SIR.

Wechsel

Dr. Josef Wimmer (rechts) übernahm kürzlich die Präsidentschaft des Lions Clubs Salzach, Oberndorf-Laufen von Komm.-Rätin Sabine Mayrhofer (links), die nun Past-Präsidentin ist (Bild: SN/LC Salzach/Standl). Die weiteren Vorstandsmitglieder: 1. Vizepräsidentin und Activity-Beauftragte: Elisabeth Fritz; 2. Vizepräsident: Dr. Erich Greger; Sekretärin: Dr. Andrea Magnus; Schatzmeisterin: Christa Kuntschik-Hinterholzer; Clubmeisterin: Dr. Isabelle Felsing; Jugendaustauschreferent: Dipl.-Ing. Martin Krabath; Jumelagen: Elisabeth Fritz; Lions-Base: Mag. Josef Falzberger; PR: Prof. Mag. Josef A. Standl; Veranstaltungsbeauftragte sind: Dipl.-Ing. Hans Karl, Ing. Andreas Kreiseder, Dr. Matthias Leistner, Ing. Wolfgang Wieder, Dr. Hans Schafelner. Die Rechnungsprüfer: Dr. Thomas Webersberger, Dr. Anja Friedrich-Hussing.