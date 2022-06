Menschen, 15. und 16. Juni 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

MITTWOCH



Augustina Karolina Lenglachner, Geschäftsfrau i. R., feiert heute, Mittwoch, ihren 100. Geburtstag in Bad Gastein.

Johann Konjecic aus Salzburg feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Theresia Golser und Alois Schwaiger, beide Mitglieder des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollenden heute ihr 85. Lebensjahr.

Prof. Dr. Reinhard Larcher, Psychologe, Supervisor, Coach und Psychotherapeut sowie Universitätslehrer, ehemaliger Leiter und Hofrat i. R. der Psychologischen Beratungsstelle für Studierende Salzburg des Wissenschaftsministeriums, feiert heute, Mittwoch, seinen 75. Geburtstag.

Dir. Ing. Johann Riedlsperger aus Leogang, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Pinzgau Mitte, Aufsichtsrat-Vorsitzender der Leoganger Bergbahnen und Ehrenkapellmeister der Musikkapelle Leogang, feiert heute, Mittwoch, seinen 60. Geburtstag.

DONNERSTAG



HR Dr. Werner Grünwald, ehemaliger Leiter des Finanzamts Zell am See und Mitglied des Seniorenbunds, feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag.

Jubiläum

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten Christine und Josef Kößler, vlg. Ablanzer, in St. Michael.