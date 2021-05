Menschen, 15. und 16. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

Hilda Kienberger feierte vor Kurzem im Seniorenhaus Hallein ihren

90. Geburtstag.

In Mauterndorf feierte Loisi Wieland ihren 90. Geburtstag.

SAMSTAG

Wilhelmine Greis, Wals-Siezenheim, feiert heute, Samstag, ihren 98. Geburtstag.

Med.-Rat Dr. Hans Faistauer, langjähriger praktischer Arzt in Kuchl, feiert heute in Salzburg seinen 92. Geburtstag.

Hofrat Dipl.-Ing. Walter Schlegel, langjähriger Landeskonservator von Salzburg im Bundesdenkmalamt, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Elisabeth Stummvoll, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute, Samstag, ihr 80. Lebensjahr.

ORR Bert Neuhofer, Vizepräsident des Roten Kreuz, Landesverband Salzburg, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

Weiters feiert heute Geburtstag: Siegfried Berger (78), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, OG Riedenburg.



SONNTAG

Anna Weitgasser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Anna Aigner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Gisela Macherhammer, ehem. Dekorateurin, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Franz Schweiberer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Weiters: Margarethe Hollweger (81), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Franz Dolesch (67), Neumarkt am Wallersee.

Jubiläum

Elisabeth und Manfred Lehner aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich diamantene Hochzeit.

Sponsion

Andrea Langwallner aus Zell am Moos hat an der Karl-Franzens-Universität Graz das Studium zum Master of Science abgeschlossen.