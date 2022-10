Menschen, 15. und 16. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage, Promotionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Promotionen

An der Universität Innsbruck

spondierten vor Kurzem zum/zur Dr. med. univ.: Janine Andexer (St. Johann im Pg.), Raphael Ebner (Thalgau), Julian Fischnaller (Neumarkt), Susanne Hanak (Salzburg), Stefanie Hofer (Bruck a. d. Glocknerstr.), Theresa Krammer (Neukirchen), Maria Radlwimmer (Zell am See), Stella Vavricka (Salzburg), Peter Vermeer (Henndorf).

- Dr. med. dent: Sophie-Catherine Zembacher (Salzburg).

Geburtstage

SAMSTAG

Günther Stürzer, Mitarbeiter der Gärtnerei in der CDK Salzburg, feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG

Brigitte Ullrich, Mitglied des Seniorenbunds (Hallwang), feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Leonhard Rauter, Postoberoffizial i. R. aus Hof, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.