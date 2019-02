Menschen, 16./17. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Hermine Pawel aus Salzburg feierte am Mittwoch ihren 102. Geburtstag.

Ihr 90. Lebensjahr vollendete kürzlich Frieda Pfeifenberger in Mauterndorf.

Piesendorfs Altbürgermeister Peter Junger feierte vor Kurzem seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist gelernter Tischler und führte von 1977 bis 1998 die Geschicke der Gemeinde. Viele Bauvorhaben wurden in seiner Amtszeit verwirklicht.



SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Samstag: Mag. Siegfried Mitterdorfer (77), Bürgermeister-Stellvertreter a. D. von Salzburg; Martha Savic (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



SONNTAG

Maria Wallner von der Siglmühle in Seekirchen feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Rosina Kriechhammer, gew. Placknerbäuerin, Mitglied des Seniorenbunds Schleedorf, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Gerald Springer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

Maria Eisl, 25 Jahre Pfarrsekretärin und Pfarrhelferin in Oberalm, feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Elisabeth Rennleitner (98) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

Quelle: SN