Menschen, 16./17. Mai

Geburtstage

Elisabeth Steiner aus Salzburg feierte am Donnerstag ihren 80. Geburtstag.



SAMSTAG

Margarethe Hollweger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Dr. Axel Unterrainer, Oberarzt in der Neuroanästhesie der Christian-Doppler-Klinik, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Anna Aigner (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Franz Dolesch (66), Neumarkt am Wallersee.

SONNTAG

Elisabeth Solzbacher aus Henndorf feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Ing. Hans Hohenwarter, ehemaliger Kraftwerksleiter der Salzburg AG in Hintermuhr und Bürgermeister der Gemeinde Muhr, vollendet am Sonntag das 70. Lebensjahr.

Ferner feiert am Sonntag Geburtstag: Johanna Wimmer (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf.

Sponsion

Die Universität Salzburg (SMBS) hat Mag. Immanuel Fiausch den akademischen Grad MBA verliehen (Gesamtbeurteilung: mit Auszeichnung bestanden).

Jubiläum

KR Lic. P. Edmund Wagenhofer OSB, em. Erzabt von St. Peter, begeht am Sonntag sein 50-Jahr-Weihejubiläum.



Quelle: SN