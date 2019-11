Menschen, 16./17. November

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hermann Meixner, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Samstag seinen 80. Geburtstag.

In Salzburg feiert heute Ernst Tontsch seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Barbara Pföss (94), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Robert Rosin (77), Großgmain; Franz Schöfegger (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Rosa Pichlmayer, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Anastasia Ausweger, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Im Seniorenwohnhaus Köstendorf vollenden am Sonntag die Bewohnerinnen Katharina Denk und Elisabeth Stemeseder ihr 90. Lebensjahr.

KR Alois Mayr, Pfarrer i. R., feiert am Sonntag in Kössen seinen 90. Geburtstag.

Helmut Gstöttner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert am Sonntag die Vollendung seines 80. Lebensjahr.

Der Ehrenpräsident des Roten Kreuzes Salzburg, Komm.-Rat Josef Wenger, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Josef Wenger war von 2009 bis 2014 Präsident und davor bereits 10 Jahre als Vizepräsident tätig. Dem Roten Kreuz ist er nunmehr seit mehr als 62 Jahren in unterschiedlichen Funktionen verbunden. Für sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem vom Land Salzburg mit dem Ehrenzeichen in Gold.

Gerhard Fadel, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

Jubiläum

Barbara und Johann Wallmann vom Webererbauern in St. Koloman feiern am Sonntag im Kreis von Familie und Freunden das Fest der goldenen Hochzeit.

Sponsion

Magdalena Giesshammer aus Koppl hat ihr Masterstudium MSc in Engineering an der Fachhochschule Technikum Wien abgeschlossen.



Quelle: SN