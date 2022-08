Menschen, 16. August 2022

Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Erwin Aberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Johann Jäger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Spenden

"Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen" - unter diesem Motto von Marie von Ebner-Eschenbach organisiert der Verein "Gemeinsam Gutes tun" regelmäßig Veranstaltungen für karitative Zwecke. Im vergangenen Juni veranstaltete der Wohltätigkeitsverein in der Stockhalle am Sportplatz Hallwang ein Stockschießen zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe. Aus den Teilnahmegebühren, Sach- und Geldspenden sowie aus den Erlösen der Konsumation ergab sich eine Summe von 4600 Euro. Vereinsobmann Christian Lixl übergab kürzlich die Spende an die Obfrau Heide Janik.

Die QSL (Quick Service Logistics) Österreich spendete kürzlich 1000 Euro für die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien. Walter Gruber, Country Manager von QSL Österreich in Pasching (OÖ), überreichte im Juli den Spendenscheck an Dominik Steinbichler von der Salzburger Kinderkrebshilfe.