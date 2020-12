Menschen, 16. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Dr. Wolfgang Ulrich, Psychoanalytiker, Salzburg, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hermine Kochon (98), wohnhaft im Seniorenhaus Jakobushaus in Obertrum.

Spenden

Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler ÖAG mit Sitz in Wals unterstützt mit einer Spende die Salzburger Kinderkrebshilfe, anstelle das Geld für Kundengeschenke zu verwenden. Vor Kurzem übergab ÖAG-Verkaufsleiter Franz Seiler den Scheck über 500 Euro an Obfrau Heide Janik.

Zwei Halleiner Unternehmen, die Firma RWS innovative Sanierungssysteme GmbH und die Firma Schrott- und Metallhandel Weiss, spenden seit Jahren zu Weihnachten an die Halleiner Kindergärten neues Spielzeug. Heuer gibt es für die Kinder des Kindergartens Am Almbach Bobby-Cars, kleine Vespas sowie zahlreiche Verkehrszeichen und Ampeln, dazu eine Tankstelle. Geschäftsführerin Karin Walkner (RWS) und Günter Weiss übergaben vor Kurzem die Geschenke an die Einrichtung. Bürgermeister Alexander Stangassinger freute sich über den Beitrag der Unternehmen.

STANDout, Full-Service-Partner für Messebau und Messetechnik, spendet dem SOS-Kinderdorf Salzburg fünf Laufräder des Modells "Race" in verschiedenen Farben und mit SOS-Kinderdorf-Logo. Das Laufrad wurde von STANDout neu entwickelt und hat einen Verkaufswert von 250 Euro. "Wir freuen uns sehr über die Spende und darüber, dass das Christkind heuer ,Race' zu uns bringt", sagte Wolfgang Arming, Leiter von SOS-Kinderdorf Salzburg.



