Menschen, 16. Dezember 2021

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Johann Graml, Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang, feiert heute seinen 75. Geburtstag; Werner Fleischmann, Mitglied des PVÖ, OG Elsbethen, feiert heute seinen 75. Geburtstag; Ludmilla Markin, Mitglied des PVÖ, OG Elsbethen, feierte gestern ihren 75. Geburtstag.

Ehrung

Auszeichnung für Rechtsanwältin: Anwältin Dr. Ingrid Stöger erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Verleihung erfolgte im Beisein des Landesgerichtspräsidenten Dr. Hans Rathgeb (links) und Dr. Walter Aichinger (rechts), Präsident des Disziplinarrats der Salzburger Rechtsanwaltskammer.

Spende

Die fleißigen Frauen der Gruppe "Basteln für Kleine Träume" aus Oberndorf erzielte beim Verkauf von Adventkränzen und stilvoller Weihnachtsdekoration an ihrem Adventstand im Zentrum von Oberndorf am letzten November-Wochenende etwas mehr als 13.000 Euro. Die Hälfte des Betrags geht an die Salzburger Kinderkrebshilfe, über die andere freut sich das mobile Kinderhospiz "Papageno" in der Stadt Salzburg.