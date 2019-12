Menschen, 16. Dezember

Geburten, Geburtstage, Spende, Wahl und Todesfälle

Geburtstage

Heute, Montag, feiert KR Fritz Peham seinen 80. Geburtstag. Der Salzburger Unternehmer führte bis 2001 die Fritz Peham GmbH, Groß- und Einzelhandel mit Holzprodukten, die mittlerweile an die 3. Generation übergeben ist. In den 80er und 90er Jahren war Peham als Gemeinderat und Clubobmann der Stadt Salzburg aktiv. In der Wirtschaftskammer engagierte er sich als Obmann der Bezirksstelle. 2004 bis 2014 war er Präsident der Pro Juventute Österreich.

Ingrid Stocker vom Pröllhof in Oberalm feiert heute, Montag, ihren 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Hermine Kochon (97), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Franz Kinsky (79), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Heide Moser (71), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Itzling.

Spende

Die HAK II Salzburg organisierte für ihren einstigen Schüler - Ex-Eishockeyprofi Corin Konradsheim - einen Glühweinverkauf am Alten Markt. Der 27-Jährige Ex-Sportler ist nach einem Autounfall auf ständige Pflege angewiesen. Der Verkaufserlös von 4350 Euro wurde nun an Corin und seine Eltern übergeben.

Wahl

Die Leiterin des Halleiner Standesamtes, Berta Aschauer, wurde im Jahr 2015 von der Bezirksgruppe der Tennengauer Standesbeamten zur Leiterin der Tennengauer Standesbeamten bestellt. Vor Kurzem wurde wurde Aschauer neuerlich einstimmig in dieser Funktion bestätigt. Zu ihrem Stellvertreter wählte die Bezirksgruppe wie im Jahr 2015 Christian Quehenberger.



