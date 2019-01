Menschen, 16. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Anton Pichler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Vzlt i. R. Eduard Sebela, Ehrenmitglied des Artilleristenbundes Salzburg und ehemaliger Angehöriger der I/HAR bzw. I/AR 3 sowie LFM beim MilKdo S, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Senatsrat Dr. Johann Peter Kopp, Amtsleiter in der Magistratsdirektion, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Rudolf Felber (93), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming; Erwin Teufl (81), Tischlermeister i. R.; Hofrätin Dr. Claudia Bertschinger (71), langjährige Leiterin der Lebensmittelpolizei im Amt der Salzburger Landesregierung.



Quelle: SN