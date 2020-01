Menschen, 16. Jänner

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Julie Rohrmoser aus Saalbach-Hinterglemm feiert heute, Donnerstag, ihren 85. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feiert heute Käthe Thanner aus Oberalm.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anton Pichler (86), langj. Vizebürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Zell am See; Hofrätin Dr. Claudia Bertschinger (72), langjährige Leiterin der Lebensmittelpolizei im Amt der Salzburger Landesregierung.

Spende

Das Weihnachtseislaufen in Zell am See brachte durch Schlittschuhverleih und Spenden mehr als 2000 Euro für krebskranke Kinder. Die Salzburger Sparkasse stockte um 2000 Euro auf. So konnten insgesamt 4225 Euro an Obfrau Heide Janik für die Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben werden.



Quelle: SN