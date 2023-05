Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Anna Weitgasser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 92. Geburtstag.

Prof. Mag. Gerhard Seibold, mehrfacher Weltmeister und Olympiabronzegewinner im Kajak, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendete am Samstag sein 80. Lebensjahr.