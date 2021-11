Menschen, 16. November 2021

Geburten, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Spenden

Extremläufer helfen der Sonneninsel: Beim "Austria Backyard Ultra"-Charitylauf in Seekirchen spendeten die Teilnehmer 1500 Euro an die Sonneninsel, das Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder in Seekirchen. Das Format des Backyard Ultra kommt ursprünglich aus den USA und ist eine extreme Form des Langstreckenlaufs, bei der nicht der Fitteste oder Schnellste, sondern der mental Stärkste gewinnt.



Caritas und Forum 1 sammeln Lebensmittel und Hygieneartikel. Im Forum 1 beim Hauptbahnhof fand von 4. bis 6. November eine Sammelaktion der Caritas Salzburg statt. 20 Freiwillige engagierten sich, verteilten vor dem Eurospar Bedarfslisten und organisierten die Logistik. Die Hilfsbereitschaft der Kundinnen und Kunden war groß. Es wurden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft und an die Caritas weitergegeben - knapp 800 Kilogramm. Weiters gab es Gutscheine im Wert von 450 Euro. Die Spenden können noch vor Weihnachten an Menschen in Not verteilt werden.