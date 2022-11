Menschen, 16. November 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Georg Hettegger aus Großarl feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Robert Rosin, Großgmain, vollendet heute, Mittwoch, sein 80. Lebensjahr.

Gerhard Schnugg, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert heute in Wals/Grünau seinen 70. Geburtstag.

Spende

"Wir machen Spaß für eine ernste Sache": Unter diesem Motto organisierte der Bund Österreichischer Faschingsgilden anlässlich seines 60-Jahr-Jubiläums eine Spendenaktion für die Ukrainische Gemeinde in Salzburg. Am 11. 11., dem Faschingsbeginn, fand die Übergabe des Schecks in Höhe von 1500 Euro an die Vertreter der Ukrainischen Gemeinde und an den ukrainischen Honorarkonsul, Dr. Martin Panosch, statt.