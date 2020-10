Menschen, 16. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Der Maturajahrgang 1971 des eb. Privatgymnasiums Borromäum gratuliert seinem ehemaligen Klassenvorstand OStr. Prof. Mag. Anton Gassner zu seinem heutigen 85. Geburtstag. Anton "Toni" Gassner, gebürtiger Leoganger, prägte den Handballsport in Salzburg über Jahre - so führte der ehemalige Professor am Borromäum den UHC Salzburg 15 Jahre lang als Obmann.

Simon Wimmer, geboren am Oberaschergut in St. Koloman vollendet heute sein 80. Lebensjahr. 20 Jahre lang war er Mitglied der Trachtenmusik St. Koloman. Von 1974 bis 1982 war er für die SPÖ Mitglied in der Gemeindevertretung. 1982 übersiedelte er mit seiner Frau nach Hallein.

Peter Bründl, erfolgreicher Leichtathletiktrainer und Ehrenpräsident des Salzburger Leichtathletikverbandes, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Gertraud Schartner (60), Mitglied des PV Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Hedi und Heinz Kogler aus Schalchen feiern heute das Fest der diamantenen Hochzeit.



