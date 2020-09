Menschen, 16. September 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Poldi Forsthuber, auch Purzloma genannt, feiert heute ihren 88. Geburtstag. Sie ist bei bester Gesundheit, erledigt ihren Haushalt noch selbst und geht jeden Tag mehrmals mit ihrem Hund Johnny Gassi.

Rupert Rettenbacher, Altbauer vom Hinterseewaldgut in St. Koloman, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war zehn Jahre lang Mitglied der Gemeindevertretung und von 1986 bis 2004 Obmann des Selbsthilfevereins St. Koloman. Neben der Jagd sind die Imkerei und die Bienen Rettenbachers Leidenschaft.

GR Mag. Michael Anrain, Pfarrer und Dechant-Stellvertreter in Brixen im Thale, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Franz Staffl (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Maria Leo (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Halida Trippold (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.



Quelle: SN