Menschen, 16. und 17. Oktober 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsion und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Johanna Ortmayer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, und langjährige Mesnerin, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Karin Schwaiger, langjährige Büchereileiterin aus Mattsee, feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.

SONNTAG

Theresia Schwab, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet am Sonntag ihr 95. Lebensjahr.

Amand Losert aus Stuhlfelden feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Maria Grannersberger, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Dr. Christian Wintersteller, langjähriger Landesobmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Der gebürtige Radstädter trat 1985 in die gswb ein. Von 2003 bis 2020 war er kaufmännischer Geschäftsführer der gswb.

Ing. Hans Mühlbacher, Bürgermeister von Anthering seit 2004, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Ing. agrar. Herbert Modl aus Mattsee, ehemaliger Mitarbeiter im Außendienst bei der Firma Westring in Eugendorf, feierte kürzlich seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar war Gründungsmitglied der Reitergruppe und Landjugend Seekirchen.

Jubiläum

Dir. i. R. des Bundesgymnasiums Zaunergasse HR Mag. Karl und Doris Witzmann, Präsidentin der Katholischen Aktion Salzburg von 2007 bis 2016, feiern heute, Samstag, die goldene Hochzeit in Elixhausen.

Sponsion

Anja Hosp aus Salzburg hat vor Kurzem das Studium zum Master of Science in Digital Business Management an der Johannes-Kepler-Universität Linz abgeschlossen.