Menschen, 17./18. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

SAMSTAG

Alexandra Öttl aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 50. Geburtstag.

Weiters haben am Samstag Geburtstag: Elisabeth Rennleitner (97), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Margarethe Stöttinger (93), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Otto Reiter (86), Seniorenhaus Antonius, Hallwang.



SONNTAG

Ruth Jäger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag ihren 95. Geburtstag.

Berta Reindl, Mitglied des Seniorenbundes, feiert am Sonntag in Schleedorf die Vollendung ihres 75. Lebensjahrs.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Johanna Buchmayr (87), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Hertha Willnauer (72), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



(SN)