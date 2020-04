Menschen, 17. April

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

OSR VD i. R. Erika Sampl feiert heute ihren 100. Geburtstag. Sie war Jahrzehnte lang Lehrerin und Direktorin der VS Zederhaus, leitet viele Jahre als Organistin den Kirchenchor und gründete u. a. die VHS und das Bildungswerk in Zederhaus. OSR Erika Sampl ist auch Ehrenringträgerin der Gemeinde Zederhaus.

Agnes Feichtner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert heute ihren 89. Geburtstag.

Angela Hemetsberger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert heute ihren 87. Geburtstag.

Erika Brandstätter, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Eva Svoboda, Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang, feiert heute ihren 80. Geburtstag.



Quelle: SN