Menschen, 17. Dezember 2020

Leopoldine Wagner feiert heute, Donnerstag, im Seniorenwohnhaus Köstendorf ihren 90. Geburtstag.

Wolfgang Danninger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Adelheid Brandauer feiert heute in Hallein ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Irene Mühlberger (88), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Erna Lindenbauer (82) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Veronika Pirker (61), Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

Spenden

Der Salzburger IT-Spezialist Conova spendet jeweils 3000 Euro für Projekte seiner Kunden Caritas Salzburg und Hilfswerk Salzburg. Bei der Caritas kommt die Spende Menschen in Not in Österreich zu Gute, beim Hilfswerk werden Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige gefördert. Conova-Geschäftsführer Robert Pumsenberger überreichte die Spendenschecks an Hermann Hagleitner (Geschäftsführer Hilfswerk Salzburg) und Caritas-Direktor Johannes Dines.

Das Salzburger Unternehmen Theo Förch GmbH unterstützt auch in diesem Jahr eine gemeinnützige Organisation. Geschäftsführer Siegfried Döttl übergab eine Spende von 1000 Euro an Obfrau Heide

Janik für karitative Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe.



