Menschen, 17. Dezember

Geburtstage

Stefanie Bamminger feierte in der Stadt Salzburg ihren 101. Geburtstag. Sozialstadträtin Anja Hagenauer besuchte die rüstige Jubilarin, die zu Hause von ihrer Tochter sowie einer 24-Stunden-Pflegerin betreut und umsorgt wird. Hagenauer überbrachte Bamminger Glückwünsche, einen Blumenstrauß und italienischen Likör.

Franz Brinek aus Stuhlfelden, Skimacher bei der Firma Blizzard i. R., feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag:

Leopoldine Wagner (89), Seniorenwohnhaus Köstendorf;

Irene Mühlberger (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See;

Erna Lindenbauer (81), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum.



Quelle: SN