Menschen, 17. Februar 2022

Die Flachgauer Bäckerei Rößlhuber hat in der Vorweihnachtszeit wieder zimtige Topfen-Germ-Sterne für die Salzburger Kinderkrebshilfe verkauft und dabei 5200 Euro für Familien in Not gesammelt. Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, hat am Dienstag, am Internationalen Kinderkrebstag, den Spendenscheck im Bergheimer Stammsitz des Familienbetriebs von Michael und Nicole Rößlhuber entgegengenommen. Bei der Übergabe war auch der Scheffauer Künstler Martin Rehrl dabei, der wiederum seine Skulptur "Unitatis" an die Familie Rößlhuber überreichte.