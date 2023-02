Menschen, 17. Februar 2023

Geburten, Todesfälle und Spenden

Bildhauermeister Tobias Baumgartner aus Elixhausen spendete der Sonneninsel Seekirchen 800 Euro, die durch die Verlosung seines Kunstwerkes "Ad Astra" gesammelt wurden. Das Kunstwerk entstand über den Zeitraum eines ganzen Jahres.

Im Bild: Thomas Janik, GF

der Sonneninsel Seekirchen (links) sowie Tobias Baumgartner vor dem Kunstwerk.

Seit neun Jahren unterstützen die Christlichen Gewerkschafter*innen Salzburgs die Jugendnotschlafstelle "Exit7" der Caritas. Michael Glarcher und Ernst Gfrerer übergaben kürzlich wieder 1500 Euro an Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg. Das Geld stammt vom Glühweinstand am "Alten Markt". Es kommt den obdachlosen Jugendlichen zugute - zum Beispiel durch die Erneuerung der Küche und der Aufenthaltsräume. In den neun Jahren haben die Christlichen Gewerkschafter*innen insgesamt schon 9000 Euro für "Exit7" gespendet.