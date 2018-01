Menschen, 17. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Heute feiern Geburtstag: Paula Fenninger (91) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Wilhelm Pölzl (78), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Johann Erbschwendtner, Peterbauer in Kemating, feiert heute seinen 95. Geburtstag.

Willhelmine Liselotte Prokscha im Herz-Jesu-Heim Salzburg wird heute 90 Jahre alt.

In der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, feiert heute Heltraud Wolf den 90. Geburtstag.

Kurt Giebisch, Inhaber von Mozartkino und Altstadthotel Kasererbräu, Salzburg, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Franziska Holzmann aus Bad Vigaun feierte vor Kurzem ihren 90. Geburtstag.

Mit zwei Tagen Unterschied feierte kürzlich das Ehepaar Schlick in St. Michael Geburtstag. Johanna Schlick vollendete ihr 80. Lebensjahr, ihr Gatte Josef das 85.

Leopoldine Kaufmann, Bad Vigaun, wurde vor Kurzem 80 Jahre alt.





Jubiläum

Erwin und Berta Zinkl aus Lofer sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern heute das Fest der eisernen Hochzeit.



(SN)