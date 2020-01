Menschen, 17. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Jubiläum

Gerhard Sailer begeht heute, Freitag, bei STANDout, System Standbau GmbH, sein 20-Jahr-Dienstjubiläum.

Geburtstage

Anna Steininger in Salzburg-Itzling vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Hofrat Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, Bildungspolitiker und langjähriger Vizepräsident des Landesschulrats für Salzburg, vollendet heute sein 80. Lebensjahr. Er wirkte u. a. in der Salzburger Volkshochschule, im Kuratorium der Pädagogischen Akademie und in der Schulreformkommission des Bundes und hatte mehrere Funktionen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sowie im ÖGB inne. Pölzl ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, etwa des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Gerhard Schreiner, ehem. Standesbeamter, Brandinspektor i. R. der FF Hallein sowie seit 60 Jahren Mitglied der Bürgerkorpskapelle Hallein, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinz Slupetzky, Geograf und Gletscherforscher, langjähriger Vorsitzender des Alpenvereins Salzburg, feiert heute, Freitag, seinen 80. Geburtstag, ebenso sein Zwillingsbruder

Wirkl. Hofrat Dr. Werner Slupetzky, Raumplaner, Dorferneuerer und Querdenker aus Neukirchen/Wien.

Die SN gratulieren weiters: Johann Erbschwendtner (97), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Heltraud Wolf (92) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Roman Auer (59), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.



