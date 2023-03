Menschen, 17. März 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Spende

Geburtstage

Johanna Mayrlechner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Leopoldskron-Moos, vollendet heute ihr 100. Lebensjahr.

Gerhard Streller, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Gerold Vierhauser, Steinmetzmeister aus Salzburg-Nonntal, feiert am Freitag seinen 80. Geburtstag.

Magistratsdirektor Dr. Maximilian Tischler feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Elfriede Klappacher aus Salzburg feierte gestern ihren 91. Geburtstag.

Spende

Spar und SalzburgMilch überreichten kürzlich 2500 Euro an den Verein Rettet das Kind. Hintergrund: Von jeder verkauften 1-Liter-Packung Alpenmilch waren vier Cent für die Hilfsorganisation gespendet worden. Die Spende an Rettet das Kind Salzburg ermöglicht verschiedene Projekte - beispielsweise in der Integration am Arbeitsmarkt oder in der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendhilfe.