Menschen, 17. November 2020

Geburten, Geburtstage, Wahl und Todesfälle

Geburtstage

Katharina Denk, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, feiert heute ihren 91. Geburtstag.

Anastasia Ausweger, wohnhaft im Seniorenhaus Antonius in Hallwang, vollendet heute ihr 91. Lebensjahr.

Weiters gratulieren die "Salzburger Nachrichten":

Anna Gaisecker (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, und GR Dipl.-Ing. Mag. Georg Gerstmayr (65),

Pfarrer in Kirchdorf in Tirol.

Wahl

Neuer Kommandant in Oberndorf: In Oberndorf wurde ein neuer Ortsfeuerwehrkommandant gewählt. Da eine Versammlung der Feuerwehrkameraden nicht möglich war, wurde vergangenen Freitag für die Dauer von vier Stunden im Rathaus ein Wahllokal eingerichtet. Unter Einhaltung der

Covid-Sicherheitsmaßnahmen konnten so die Feuerwehrkameraden ihre Stimmen abgeben. Eine Wahlkommission begleitete die Durchführung der Wahl. Im Bild der neu gewählte Ortsfeuerwehrkommandant BI Alexander Traintinger.



Quelle: SN