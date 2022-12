Menschen, 17. und 18. Dezember 2022

Geburten, Geburtstag, Spende, Promotionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Irene Mühlberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Spende

Vor Kurzem veranstaltete das Moar Gut in Großarl wieder das jährliche Charity-Adventkonzert mit der Band Johanns Erben. Der Eintritt basierte auf freiwillige Spenden. Zusätzlich verkaufte das Moar Gut vor Ort und online Shirts und Sweater ihrer "SPREAD MORE AMORE"-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Unternehmen Erdbär. Die Einnahmen des Konzerts sowie der Reinerlös des Kleidungsverkaufs kamen zur Gänze Moritz Wirth zugute: 8021 Euro. Der vierjährige Bub aus St. Johann im Pongau benötigt auf Grund einer Gehirnblutung mit schweren Schäden eine Stammzellentherapie.

Promotionen

An der Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur: Dr. phil.: Robert Obermair, Walburga Rothschädl (beide Salzburg).