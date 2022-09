Menschen, 17. und 18. September 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Katharina Hartl aus Stuhlfelden feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Fritz Sendlhofer, mehrfacher Bart-Weltmeister, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute, Samstag, sein 80. Lebensjahr.

Schulrat Hermann Gruber, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Promotion

Alexander Hauch aus der Stadt Salzburg promovierte am 9. September 2022 an der DPU in Krems zum Dr. med. dent.

Gästeehrung

Familie Michael und Hanne Ehnes aus Straubenhardt in Deutschland verbringen ihren Urlaub seit einem halben Jahrhundert in Faistenau, den größten Teil davon im Haus Wenger. Es ist schon vorgekommen, dass Hanne und Michael Ehnes sechs Mal im Jahr nach Faistenau kamen. Auch die Kinder und Freunde kommen mittlerweile immer wieder gerne mit und machen Urlaub hier. Roswitha Winkler vom örtlichen Tourismusbüro sowie Bürgermeister Josef Wörndl überreichten den treuen Gästen die Ehrenurkunde und gratulierten zum Urlaubsjubiläum.