Menschen, 18. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Johanna Schorn, Altbäuerin des Eiblguts in St. Koloman, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Elfi Pürerfellner aus Bad Hofgastein, Begründerin des Gasteiner Volksliedchors, feiert heute ihren 80. Geburtstag in alter Frische.

Weiters: Josef Denk (67), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.

Spende

Die Salzburger Kommunikationsagentur movea spendet dem Hilfswerk Salzburg 1000 Euro. Diese kommen dem Projekt "Essen auf Rädern" zugute. Christian Struber, Präsident des Hilfswerk Salzburg, dankte den movea-Geschäftsführern Thomas Kerschbaum und Stefan Ornig. Pro Jahr werden rund 190.000 Portionen im Bundesland ausgeliefert. Im Einsatz sind überwiegend freiwillig Engagierte.



Quelle: SN