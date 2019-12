Menschen, 18. Dezember

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Margaretha Dürlinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 81. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Frieda Lanschützer (Bild: SN/Notburga Löcker) in St. Michael.

Ehrung

Helmut Weiß, Seniorchef und Gründer des größten Flachauer Betriebs, der Fa. Holzcenter Weiss, wurde anlässlich seines 80. Geburtstags am 3. Dezember mit dem Ehrenzeichen der Gemeinde Flachau in Gold ausgezeichnet. Im Bild von links: Firmeneigentümer Christian Weiß, Eva und Helmut Weiß sowie Bgm. Thomas Oberreiter.



